⚡Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт совещание по развитию Крыма и Севастополя Информация об этом прозвучала в программе «Москва.
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⚡Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведёт совещание по развитию Крыма и Севастополя Информация об этом прозвучала в программе «Москва.