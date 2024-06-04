Наземный телескоп получил самое детализированное изображение спутника Юпитера Ио

Изображение Ио, полученное Большим бинокулярным телескопом. На снимке можно рассмотреть кольцо, диаметром 1200 километров, вокруг вулкана Пеле (ниже и правее центра), а также 70 километровый кратер Патера Пиллан, из которого вытекают потоки лавы / © INAF / Large Binocular Telescope Observatory / Georgia State University; IRV-band observations by SHARK-VIS / F.