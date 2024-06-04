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Наземный телескоп получил самое детализированное изображение спутника Юпитера Ио

Наземный телескоп получил самое детализированное изображение спутника Юпитера Ио

Изображение Ио, полученное Большим бинокулярным телескопом. На снимке можно рассмотреть кольцо, диаметром 1200 километров, вокруг вулкана Пеле (ниже и правее центра), а также 70 километровый кратер Патера Пиллан, из которого вытекают потоки лавы / © INAF / Large Binocular Telescope Observatory / Georgia State University; IRV-band observations by SHARK-VIS / F.

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