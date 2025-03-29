Блюда как в ресторане: в пост тоже можно вкусно поесть – рецепты постных блюд от шеф-повара Ивлева Ольга БезродняяШеф-повар Константин Ивлев предлагает разнообразные постные блюда, которые не только полезны, но и способны порадовать своим вкусом даже в Великий пост.
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