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Губерниев о Райндле во главе ИИХФ: «Вряд ли будет отстаивать наши интересы. Но если мы будем обращаться в суды, немец не будет нам гадить, как в биатлоне скандинавско‑чешское лобби»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил избрание Франца Райндля новым президентом ИИХФ .  – Как оцените перспективы по возвращению России после избрания Райндля на должность президента IIHF? –  Курбатов сам сказал , что он – настоящий немец, приверженец порядка.

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