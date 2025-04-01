До +45: синоптики рассказали о температуре летом-2025 в Новосибирской области

В 2025 году новосибирцев ожидает аномально жаркое лето с температурой до +45 градусов по Цельсию.Как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, лето 2025 года имеет все шансы стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений.