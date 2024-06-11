13 июня — пресс-брифинг «Итоги полугодия деятельности Главного управления МЧС России по городу Москве»

фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков В четверг, 13 июня 2024 года, в 14:00 состоится пресс-брифинг начальника Главного управления МЧС России по городу Москве генерал-майора внутренней службы Уваркина Вадима Сергеевича на тему: «Итоги полугодия деятельности Главного управления МЧС России по городу Москве».