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13 июня — пресс-брифинг «Итоги полугодия деятельности Главного управления МЧС России по городу Москве»

13 июня — пресс-брифинг «Итоги полугодия деятельности Главного управления МЧС России по городу Москве»

фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков В четверг, 13 июня 2024 года, в 14:00 состоится пресс-брифинг начальника Главного управления МЧС России по городу Москве генерал-майора внутренней службы Уваркина Вадима Сергеевича на тему: «Итоги полугодия деятельности Главного управления МЧС России по городу Москве».

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