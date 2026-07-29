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«Я расист и ненавижу вас, куски дерьма». Литовец похвастался, что специально подставил бельгийскую спортсменку на чемпионате мира

«Я расист и ненавижу вас, куски дерьма». Литовец похвастался, что специально подставил бельгийскую спортсменку на чемпионате мира

С 13 по 21 июня в Литве состоялся чемпионат мира IPF по пауэрлифтингу в классическом дивизионе. В нём принимала участие бельгийская спортсменка Санита Мулу, надеясь поставить мировой рекорд в своей весовой категории — на тренировках она делала присед со штангой 340 кг.

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