«Я расист и ненавижу вас, куски дерьма». Литовец похвастался, что специально подставил бельгийскую спортсменку на чемпионате мира

С 13 по 21 июня в Литве состоялся чемпионат мира IPF по пауэрлифтингу в классическом дивизионе. В нём принимала участие бельгийская спортсменка Санита Мулу, надеясь поставить мировой рекорд в своей весовой категории — на тренировках она делала присед со штангой 340 кг.