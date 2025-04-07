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“Честь и хвала Овечкину”: мировая пресса чествует “русскую машину”

“Честь и хвала Овечкину”: мировая пресса чествует “русскую машину”

"Сегодня Гретцки передал один из своих самых заветных трофеев — рекорд по количеству голов за карьеру в НХЛ — Алексу Овечкину, 39-летнему россиянину из “Вашингтон Кэпиталз”.

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Комментарии
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Дмитрий Леваков
Ну, наконец-то....  Свершилось! И жить сразу в нашей стране стало и легче, и веселее...  Может выпустить юбилейный рубль по этому поводу?  Нет, маловато будет...  Поменять памятник Гагарину на памятник Овечкину... Да чего мелочиться - переименовать Красную площадь в площадь Овечкина, а может и Москву в Овечкинск... А что? Такое событие для России!!! Думаю, и на Марсе слышат весь этот звон. Как Вы думаете, простые россияне?
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21 час.
Дмитрий Леваков
🙀
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21 час.
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