“Честь и хвала Овечкину”: мировая пресса чествует “русскую машину”

Дмитрий Леваков

Ну, наконец-то.... Свершилось! И жить сразу в нашей стране стало и легче, и веселее... Может выпустить юбилейный рубль по этому поводу? Нет, маловато будет... Поменять памятник Гагарину на памятник Овечкину... Да чего мелочиться - переименовать Красную площадь в площадь Овечкина, а может и Москву в Овечкинск... А что? Такое событие для России!!! Думаю, и на Марсе слышат весь этот звон. Как Вы думаете, простые россияне?