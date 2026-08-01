Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Летний смородинный тарт с меренгой

Летний смородинный тарт с меренгой

Пока у нас ещё не закончился сезон смородины, можно успеть сделать тарт с ней. Ягода не самая распространённая на нашем столе, так что спешите! Красная смородина — одна из рекордсменов по содержанию витамина C среди ягод и отличный источник пектина.

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