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Дмитровец

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Собянин: Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроем в этом году

Собянин: Новый городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроем в этом году

В настоящее время специалисты занимаются монтажом инженерных систем Как стало известно, строительство городского вокзала Петровско-Разумовская, который станет частью первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), идет по плану.

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