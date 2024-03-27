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Франция и Польша требуют ввести лимит на ввоз украинского продовольствия

Франция и Польша требуют ввести лимит на ввоз украинского продовольствия

РЕН ТВ Париж и Варшава потребовали ограничить импорт продовольствия с Украины. Как пишет Reuters, министры сельского хозяйства Франции и Польши призвали остановить дестабилизацию сельскохозяйственного рынка Евросоюза.

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