Франция и Польша требуют ввести лимит на ввоз украинского продовольствия

РЕН ТВ Париж и Варшава потребовали ограничить импорт продовольствия с Украины. Как пишет Reuters, министры сельского хозяйства Франции и Польши призвали остановить дестабилизацию сельскохозяйственного рынка Евросоюза.
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