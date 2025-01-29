Строительство и ремонт дорог в России продолжатся в рамках нового нацпроекта

Качеством и доступностью региональных и местных автодорог довольны 56% жителей России. Такой статистикой по итогам проведенного ВЦИОМ опроса поделился заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
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