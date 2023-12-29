Маленькой панде в Московском зоопарке подарили первую игрушку

Кусок разноцветного каната пришелся по душе бамбуковому медвежонку. Маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке в минувшем августе, получила свою первую игрушку — об этом рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
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