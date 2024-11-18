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Патофизиолог Степанов призвал не носить промокшую обувь зимой из-за риска обморожения

Патофизиолог Степанов призвал не носить промокшую обувь зимой из-за риска обморожения

Промокшие в зимнюю погоду ноги могут привести к переохлаждению и даже к обморожению. Об этом «Известиям» сообщил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, патофизиолог Сергей Степанов.

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