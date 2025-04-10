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Славянская доктрина

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«Разворот на 360 градусов»: Бербок покидает пост главы МИД Германии, Писториус в кресле главы Минобороны остаётся

«Разворот на 360 градусов»: Бербок покидает пост главы МИД Германии, Писториус в кресле главы Минобороны остаётся

«Разворот на 360 градусов»: Бербок покидает пост главы МИД Германии, Писториус в кресле главы Минобороны остаётся В Германии идёт формирование нового правительства во главе с лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем.

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