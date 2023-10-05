Минтранс заявил о росте стоимости услуг такси на 44% в отдельных российских регионах

В Минтрансе заявили о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, вступившего в силу с 1 сентября.
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