Удивительная связь между диабетом и распространением рака

Когда мы думаем о диабете, мы часто сосредотачиваемся на его прямом влиянии на здоровье: уровне сахара в крови, риске сердечно-сосудистых заболеваний или необходимости инсулина для людей с диабетом 1 типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии