ЦИК РТ: До 14 часов татарстнцы могут сообщить о намерении проголосовать на дому

Менее часа осталось у жителей Татарстана на то, чтобы позвонить на горячую линию или в участковую избирательную комиссию, чтобы сообщить о намерении проголосовать на выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва на дому.
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