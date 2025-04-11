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Царьград

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Ульяновский суд изменил меру пресечения подростку, обвиняемому в убийстве

Ульяновский суд изменил меру пресечения подростку, обвиняемому в убийстве

Ульяновский областной суд изменил меру пресечения несовершеннолетнему, обвиняемому в убийстве 14-летней девочки в селе Тумкино.

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