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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Богомолов о контракте Winline с ВФВ: «Это сотрудничество всего на несколько матчей. Главных турниров нет в списке – значит, они еще вакантны для букмекеров»

Глава отдела спонсорства PARI Кирилл Богомолов высказался о подписании контракта Winline с ВФВ. Ранее букмекерская компания стала партнером Всероссийской федерации волейбола.

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