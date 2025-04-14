Возможные расчеты в криптовалюте могли стать фактором укрепления рубля

Профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин выдвинул гипотезу, что возможное использование криптовалют российскими компаниями при внешнеэкономических расчетах, в частности с Китаем, могло способствовать укреплению рубля в последние месяцы.
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