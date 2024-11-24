Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 24 ноября

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Одноробовка и Волчанск Харьковской области.