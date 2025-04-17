Диетолог Поляшова рассказала о том, как уберечь себя от переедания в Пасху

Чрезмерно жирная, белковая и сладкая пища может навредить пищеварению после длительного поста. О том, как сохранить здоровый рацион в Пасху, рассказала в интервью НИА «Нижний Новгород» врач-диетолог Алла Поляшова.
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