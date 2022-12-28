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У Холанда 26 голов и 3 ассиста за 20 игр в «Манчестер Сити»

У Холанда 26 голов и 3 ассиста за 20 игр в «Манчестер Сити»

Форвард Эрлинг Холанд отметился 29 результативными действиями за 20 игр в «Манчестер Сити». Норвежец оформил дубль в игре с «Лидсом» (3:1) в 17-м туре чемпионата Англии.

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