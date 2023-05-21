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Врач Тяжельников назвал норму чашек чая для пользы организма

Врач Тяжельников назвал норму чашек чая для пользы организма

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что чай полезен для организма, если пить его не более четырёх чашек в день.

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