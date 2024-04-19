Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Забытый День Победы

Забытый День Победы

Забытый День Победы Взятие русскими Парижа как государственный праздник Да, именно так, даже очень «крепко» забытый День Победы весны 1814.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Надо отмечать все победы России и увековечивать наших военачальников. героев что бы враг их видел в бинокль Суворова и Ушакова для Турок, И.В.Сталина для Запада, Столыпина, панам, прибалтам их любовь Латышских стрелков Японцам Американский самолет с ядерной бомбой на Курилах пусть смотрят кланяется дать уважения отдают америкосам. И так по всей границе, что бы и память была и напоминание....
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