Забытый День Победы

АНГЕЛ АНГЕЛ

Надо отмечать все победы России и увековечивать наших военачальников. героев что бы враг их видел в бинокль Суворова и Ушакова для Турок, И.В.Сталина для Запада, Столыпина, панам, прибалтам их любовь Латышских стрелков Японцам Американский самолет с ядерной бомбой на Курилах пусть смотрят кланяется дать уважения отдают америкосам. И так по всей границе, что бы и память была и напоминание....