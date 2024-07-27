В Приморском крае юнармейцы приняли участие в уборке и благоустройстве мемориальных комплексов

Ребята очистили от пыли памятник «Братская могила советских солдат и офицеров, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года.
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