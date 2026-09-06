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Хотели поставить ненавистную Россию на колени

Хотели поставить ненавистную Россию на колени

«Если бы большие парни с Запада не запретили Украине подписать в апреле 2022 года подготовленное соглашение с Россией, война бы давно закончилась.

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