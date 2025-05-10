ФСО и ФССП закупили новейшие кроссоверы Haval F7

«Мотору» удалось запечатлеть в Москве чёрные кроссоверы со спецномерами е * кх и р * мр. Федеральная служба охраны получила как минимум пять автомобилей, один засветился у Федеральной службы судебных приставов.
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