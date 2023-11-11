Евгений Семёнов: «Участие региона в форуме-выставке на ВДНХ очень значимо»

«Для Нижегородской области подобные выставки-форумы имеют особое значение, — сказал к.полит.н., доцент, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов о важности выставки-форума «Россия» для продвижения достижений регионов.
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