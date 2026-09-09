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Царьград

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CoinGecko: Мемкойн $LAPTOP обвалился на 98% в первый день торгов

CoinGecko: Мемкойн $LAPTOP обвалился на 98% в первый день торгов

Хантер Байден запустил мемкойн $LAPTOP 9 сентября, но его стоимость резко обрушилась на 98% всего спустя несколько часов после начала торгов.

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