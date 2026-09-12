Водителя электровелосипеда госпитализировали после ДТП с иномаркой в Казани

Водитель электровелосипеда попал в больницу после ДТП с иномаркой в Казани. Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, накануне вечером 22-летний водитель Renault Megane ехал по улице Николая Ершова и на перекрестке с улицей Новаторов проехал на красный.