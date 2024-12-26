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СКАНДАЛ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ: ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ МУЖЧИНЫ НА ЗАПРАВКЕ ПОД ВОЛГОГРАДОМ ПРОВЕРЯЮТ ВСЕХ ЦЫГАН

СКАНДАЛ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ: ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ МУЖЧИНЫ НА ЗАПРАВКЕ ПОД ВОЛГОГРАДОМ ПРОВЕРЯЮТ ВСЕХ ЦЫГАН

Скандальный инцидент на заправке, когда группа цыган избила битами и палками мужчину, обернулся серьёзными последствиями.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... на дыбу, там никто не молчит...
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23 час.
Т
Татьяна
До коих пор цыгане будут вне закона ???? Почему им привилегии такие? Почему не работают, не служат в армии, а получают все пособия, пенсии, маткапитал?????
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17 час.
вц
валентина цой
мне вот интересно: а на каком основании они получают пенсии, пособия? Ведь за всю свою жизнь они ни разу нигде не работали, налоги никакие не платили, в пенсионный фонд тем более. За каке такие привилегии им выплачивают пенсии, всевозможные пособия?
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7 час.

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