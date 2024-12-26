СКАНДАЛ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ: ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ МУЖЧИНЫ НА ЗАПРАВКЕ ПОД ВОЛГОГРАДОМ ПРОВЕРЯЮТ ВСЕХ ЦЫГАН

До коих пор цыгане будут вне закона ???? Почему им привилегии такие? Почему не работают, не служат в армии, а получают все пособия, пенсии, маткапитал?????

вц

валентина цой

мне вот интересно: а на каком основании они получают пенсии, пособия? Ведь за всю свою жизнь они ни разу нигде не работали, налоги никакие не платили, в пенсионный фонд тем более. За каке такие привилегии им выплачивают пенсии, всевозможные пособия?