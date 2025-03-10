Корреспондент Bloomberg: Уиткофф планирует встретиться с Путиным в Москве

REUTERS/Leah Millis Корреспондент Bloomberg Эннмари Хордерн на своей странице в соцсети Х сообщила, что спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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