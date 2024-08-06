НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Матч звезд КХЛ-2025 пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске

Сегодня, 6 августа, КХЛ и правительство Новосибирской области подписали соглашение о проведении Фонбет Недели Звезд Хоккея 2025 в Новосибирске на «Сибирь-Арене», вмещающей более 10 тысяч зрителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх