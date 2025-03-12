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Царьград

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Шла по краю проезжей части: в Челябинской области погибла женщина

Шла по краю проезжей части: в Челябинской области погибла женщина

Происшествие зарегистрировано в посёлке Бердяуш.В Саткинском районе проводится расследование обстоятельств ДТП со смертельным исходом.

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