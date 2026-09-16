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Царьград

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Макс Ферстаппен вернётся в картинг и сразится с 100 соперниками

Макс Ферстаппен вернётся в картинг и сразится с 100 соперниками

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен примет участие в картинговой гонке в Сильверстоуне, сражаясь с 100 соперниками.

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