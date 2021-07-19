БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На монгольской границе. Империя Си Ся

На монгольской границе. Империя Си Ся

Бодхисаттва Авалокитешвара. Империя Си Ся. Хара Хота. КНР. ГЭ. Россия В предыдущей статье мы остановились на событиях, связанных с гибелью кочевой империи киданей Ляо, разгромленной тунгусским племенным союзом чжурчжэней, создавшим империю Цзинь.

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