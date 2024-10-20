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Сотрудники Госавтоинспекции города Джанкоя провели акцию «Мопед – опасная игрушка!»

Сотрудники Госавтоинспекции города Джанкоя провели акцию «Мопед – опасная игрушка!»

В рамках профилактической акции «Единые уроки безопасности дорожного движения» инспектор по пропаганде БДД Отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Джанкойский» старший лейтенант полиции Сергей Вербицкий встретился с учащимися старших классов МОУ «Крымская школа».

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