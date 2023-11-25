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Вторая группа освобожденных ХАМАС заложников вернулась в Израиль

Вторая группа освобожденных ХАМАС заложников вернулась в Израиль

Hamas Military Wing/Handout via REUTERS Сотрудники гуманитарной организации Красный Крест доставили на территорию Израиля вторую группу бывших заложников, освобожденных из плена палестинского движения ХАМАС.

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