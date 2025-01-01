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Русский Днепропетровск

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Сбитый на Украине пилот F-16 проклял всё, когда увидел перед носом русскую ракету

Драго Боснич 30 декабря 2024 г., 13:33   Еще один американский истребитель «сложил крылья» в небе незалежной 26 декабря разные источники сообщили, что российские военные сбили у неонацистской хунты истребитель F-16.

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