Драго Боснич 30 декабря 2024 г., 13:33 Еще один американский истребитель «сложил крылья» в небе незалежной 26 декабря разные источники сообщили, что российские военные сбили у неонацистской хунты истребитель F-16.
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