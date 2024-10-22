Ас-Сиси и Путин призвали снизить эскалацию на Ближнем Востоке

Лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин высказались за незамедлительное снижение уровня эскалации на Ближнем Востоке, поскольку это чревато опасными последствиями для безопасности мира.
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