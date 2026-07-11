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С кастрюлей вместо головы: маги офиса президента Украины. "Гордость нации"

С кастрюлей вместо головы: маги офиса президента Украины. "Гордость нации"

"Пока такие люди живут и трудятся, будет жить украинская нация!" Так высказался спикер украинской Рады, Руслан Стефанчук, вручая знак "Гордость и слава украинской нации" магу Велиару (в быту - Богдан Орищенко) .

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