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Царьград

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  • Иван Вакула
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WP: Хакеры из Китая получили записи телефонных звонков советника Трампа

WP: Хакеры из Китая получили записи телефонных звонков советника Трампа

Китайские хакеры перехватывали звонки американских политиковГазета The Washington Post узнала, что хакеры группировки Salt Typhoon работают над перехватом телефонных звонков американских политиков и их текстовых сообщений.

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