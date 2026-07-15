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Андрей Чесноков: «У Пушкаревой есть все данные для того, чтобы хорошо заиграть на взрослом уровне»

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил перспективы 17-летней Анны Пушкаревой . На прошлой неделе она взяла титул на юниорском « Уимблдоне ».

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