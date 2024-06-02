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Ученый Сагалевич: Чилингаров помог в организации экспедиции на Северный полюс

Ученый Сагалевич: Чилингаров помог в организации экспедиции на Северный полюс

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров внес большой вклад в организацию российской экспедиции на Северный полюс в 2007 году, рассказал РЕН ТВ российский ученый Института океанологии РАН, Герой России Анатолий Сагалевич.

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