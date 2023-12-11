Экс-работница Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Энн Райт в рамках очередного мероприятия Совета Безопасности Организации Объединённых Наций указала на тот факт, что именно представляемая ей держава ответственна за подрыв примирения Российской Федерации и киевского режима.
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