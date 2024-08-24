Grinding Gear Games показала новый геймплей Path of Exile 2 и подробнее рассказала про босс...

Grinding Gear Games показала новый геймплей Path of Exile 2 и подробнее рассказала про боссов игрыСтудия Grinding Gear Games в рамках проходящей выставки Gamescom 2024 поделилась новыми подробностями и геймплеем предстоящей Path of Exile 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)