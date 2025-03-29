‼️🇺🇦🇫🇷ВСУшник носил с собой согласие на французском языке на трансплантацию органов ▪️Сам он об этом не знал.
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‼️🇺🇦🇫🇷ВСУшник носил с собой согласие на французском языке на трансплантацию органов ▪️Сам он об этом не знал.
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