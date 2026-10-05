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Новые Печатники

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На Волгоградском проспекте можно бесплатно обучиться востребованной профессии

Открыт набор на короткие бесплатные программы обучения по востребованным специальностям в Центре «Профессии будущего» на Волгоградском проспекте, 42/8.

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